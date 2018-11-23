Україну наступного тижня замете снігом: на дорогах повідомили про "жовтий" рівень загрози

Ускладнення ситуації у зв'язку зі снігом очікується на дорогах 15 областей протягом 26-27 листопада.

В Україні внаслідок прогнозованих снігопадів 26-27 листопада очікується погіршення умов на дорогах до рівня загрози "жовтий".

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Зокрема, в ці дні очікується ускладнення погодних умов - сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг. Приріст снігового покриву в окремих районах буде становити 8-15 см. На дорогах також прогнозують ожеледицю, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь. А 27 листопада в південних і центральних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

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"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей (2 рівень загрози "жовтий")", - відзначили в "Укравтодорі".

Отже, другий за складністю рівень загрози передбачається на дорогах 15 областей - Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада 2018, в Україні прогнозують ожеледицю на дорогах, а також туман в Карпатах.

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