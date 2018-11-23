У вечір п'ятниці Київ скували 9-бальні затори: "стоїть" практично весь центр (карта)
У вечір п'ятниці Київ "став" у довгокілометрових заторах. Так, провідні сервіси показують 9-ти бальні затори.
Практично "стоїть" увесь центр міста: бульвар Тараса Шевченка, Хрещатик, вулиця Михайлівська, бульвар Лесі Українки, а також вулиця Велика Васильківська.
Варто відмітити, що бульвар Тараса Шевченка "стоїть" в обох напрямках аж до Повітрофлотського мосту.
Також "червона" вулиця Січових Стрільців.
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Затори також спостерігаються на вулиці Саксаганського, вулицях Льва Толстого та Володимирській.
У районі Подолу рух також ускладнений - на вулиці Верхній Вал та Межигірській.
Пробки є і на Набережному шосе у районі проведення ремонтних робіт.
Затор також є на Чоколівському бульварі та вулиці Олени Теліги.
На Лівому березі Києва рух ускладнено у районі Дарницької площі.