«Укрзалізниця» припинить співпрацю з РЖД, якщо та буде підтримувати бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив виконуючий обов'язки генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») Максим Бланк.

«У випадку, якщо ми дізнаємося, що відбувається співпраця між бойовиками і РЖД, ми повністю відмовимося від будь-якої співпраці з ними», - сказав Бланк.

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Причому він зазначив, що на даний час «Укрзалізниця» взаємодіє з «Російськими залізницями» у звичайному режимі.

Також Бланк наголосив, що РЖД не веде жодних переговорів із представниками Кримської залізниці.

«РЖД у цьому контексті зайняла політично нейтральну позицію і не є ані оператором, ані учасником залізничного сполучення із Кримом», - сказав Бланк.

Водночас він зазначив, що, виходячи з питань безпеки пасажирів, на сьогоднішній день національний перевізник не бачить можливості для відновлення залізничного сполучення з анексованим Кримом.

"Що стосується Криму, то це проблема безпеки перевезення пасажирів. На сьогоднішній день ситуація лише погіршується з точки зору безпеки. Я не бачу жодних передумов для скасування попередніх рішень", - підсумував він.

Раніше УНІАН повідомляв, що «Укрзалізниця» оцінила збиток від дій бойовиків у 900 млн гривень.

Раніше також повідомлялося, що з 27 грудня 2014 року «Укрзалізниця» у зв'язку із заходами безпеки припинила залізничні перевезення у Крим, обмеживши курсування поїздів, що прямують на півострів, до станцій Новоолексіївка і Херсон. Також від 26 грудня була введена заборона на перевезення залізничним транспортом будь-яких вантажів між материковою частиною України та Кримом.

Раніше «Укрзалізниця» повідомила, що не планує припиняти залізничне пасажирське сполучення із Російською Федерацією, тоді як РЖД від 14 грудня скасувала 4 потяги, що курсують через територію України.

Пасажирське та вантажне залізничне сполучення на сході України на сьогоднішній день здійснюється лише на підконтрольних українським військовослужбовцям територіях, оскільки «Укрзалізниця» не гарантує безпеку пасажирів і схоронність вантажів, що перевозяться на тимчасово окупованих терористами територіях у даному регіоні.