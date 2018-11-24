Закони про розмитнення "євроблях" наберуть чинності 25 листопада

У «Голосі України» опубліковані закони про розмитнення автомобілів на єврономерах та посилення контролю над їх переміщенням і використанням.

У газеті «Голос України» опубліковані закони щодо зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Обидва закони Верховна Рада ухвалила 8 листопада, учора їх підписав президент.

Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» передбачено введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об’єму.

Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і понад 3000 куб. см вводяться базові ставки, відповідно, 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і понад 3500 куб. см вводяться базові ставки, відповідно, 75 і 150 євро.

Також запроваджується граничний коефіцієнт віку автомобіля, що становить 15. Тобто, для автомобілів, вік яких перевищує 15 років, застосовуватимуться коефіцієнт 15.

Крім того, з дня набрання чинності законом вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення на раніше ввезені автомобілі (так звані "евробляхи").

Згідно із законом «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України», посилено контроль за переміщенням і перебуванням в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Згідно з документом, особа, яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування чи розпорядження іншим особам. Також, згідно із законом, заборонено використання такого автомобіля у підприємницькій діяльності або для отримання доходу. За порушення встановлених правил передбачений штраф у розмірі 34 тис. грн.

Перша фіксація зазначених порушень працівниками Нацполіції передбачає стягнення з порушника 8,5 тис. грн, повторна фіксація - 17 тис. грн, позбавлення права керування на рік і вилучення авто.

Також збільшуються штрафні санкції за порушення термінів переміщення транспортних засобів особистого користування в митному режимі і режимі транзиту.

За перевищення терміну від 10 до 20 діб встановлюється штраф у розмірі 8,5 тис. грн, від 20 до 30 діб - 85 тис. грн, більш ніж на 30 діб (а також за втрату або розкомплектування транспортного засобу) - 170 тис. грн або його конфіскація за рішенням суду.

Крім цього, вводиться автоматизований обмін інформацією між фіскальною службою, Держприкордонслужбою та органами поліції з метою контролю за використанням на території України транспортних засобів особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України та/або поміщені у митний режим транзиту.

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Зміни до Митного кодексу набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім деяких пунктів.

Закон про внесення змін до Податкового кодексу набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше набрання чинності змін до Митного кодексу.

Як повідомляв УНІАН, власники автомобілів з іноземною реєстрацією неодноразово проводили акції протесту, вимагаючи від уряду знизити вартість розмитнення автомобілів і не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономерами.

В організації «АвтоЄвроСила», що організовували акції, висловлювали незадоволення з приводу положень ухвалених змін до Митного та Податкового кодексів і заявляли, що продовжать протести.

Проблема з нерозмитненими авто на єврономерах існує вже давно, і з кожним роком кількість таких машин збільшується. У лютому ДФС повідомляла, що в Україні перебувають майже 425,4 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з яких понад 246,4 тис. - з порушенням терміну перебування.