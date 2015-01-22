Рух поїздів через підірваний міст у Запорізькій області хочуть відновити завтра

Відновлювальні роботи на перегоні Комиш-Зоря - Розівка Запорізької області, де 20 січня в результаті вибуху залізничного мостового переходу зійшов з рейок вантажний поїзд, залізничники можуть завершити протягом 23 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов'язки генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Максим Бланк на прес-конференції.

"З понеділка по четвер цього тижня у нас чотири диверсійні й терористичні акти на залізниці. З цієї нагоди в Запорізької області ми розраховуємо відновити рух за завтрашній день", - повідомив Бланк.

При цьому він зазначив, що орієнтовні терміни відновлення мосту, зокрема, залежать від місця розташування вантажних вагонів, що зійшли з рейок на місці аварії.

Читайте такожМаріупольські поїзди через підрив мосту в Запорізькій області тепер ходять тільки до БердянськаЯк повідомляв УНІАН, 20 січня терористи підірвали залізничний мостовий перехід у селі Кузнецовка Розівського району Запорізької області на кордоні з Донецькою областю, що спричинило сходження з рейок вантажного потягу. Внаслідок цього інциденту рух поїздів на ділянці Комиш Зоря - Розівка було призупинено.

У результаті диверсії було пошкоджено двошляхову ділянку довжиною близько 500 м і 15-метровий двошляховий мостовий перехід. Із 55 вагонів з рудою вціліли 25, які були відправлені на станцію Комиш-Зоря, решта 30 станом на 21 січня залишалися на місці аварії й не підлягають відновленню.

"Укрзалізниця" повідомляла, що ремонтні роботи здійснюватимуться цілодобово у три етапи: спочатку буде очищений шлях від пошкодженого рухомого складу, потім залізничники проведуть відновлювальні колійні роботи і почнуть відновлення мостового переходу.

«Укрзалізниця» через бойові дії на сході країни за підсумками 2014 року зафіксувала 842 випадки несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізниць, що у 3,2 разу перевищує показник 2013 року.