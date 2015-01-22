«Укрзалізниця» прогнозує падіння вантажоперевезень у 2015 році на 13%

Укрзалізниця» планує у 2015 році перевезти 285,3 млн тонн вантажів / УЗ

Згідно з прес-релізом відомства, розданим під час прес-конференції, такі дані містяться у проекті зведеного фінансового плану залізниць країни на 2015 рік.

Згідно з релізом, обсяги транзиту заплановані на рівні 28,9 млн тонн, що на 1,2% менше від показника 2014 року.

Також національний перевізник у цьому році планує перевезти 439,6 млн пасажирів, що на 0,1% менше 2014 року.

За оперативними даними, за підсумками 2014 року залізниці перевезли 390,1 млн тонн вантажів, що на 12,1% менше від показника 2013 року. Обсяг транзитних перевезень минулого року скоротився порівняно із 2013 роком на 14% - до 29,3 млн тонн.

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Перевезення пасажирів залізничним транспортом у 2014 році також скоротилися - на 8,9%, до 440,1 млн осіб.

Згідно із проектом фінплану відомства на поточний рік, обсяг капітальних інвестицій передбачається у розмірі 2,43 млрд грн, що на 70,3% менше від фінансового плану 2014 року у зв'язку з обмеженими фінансовими ресурсами залізниць. Зокрема, інвестиції за рахунок власних коштів амортизації заплановані на рівні 434,4 млн грн, які будуть спрямовані на інвестпрограму з розвитку господарства електропостачання та модернізації тягового рухомого складу. Залучені кредитні кошти заплановані на рівні 2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році «Укрзалізниця» скоротила перевезення вантажів порівняно із 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн, перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень від 2008 по 2013 рік склали 33,5 млрд грн. Збитки відомства від пасажирських перевезень у 2014 році досягли понад 7,9 млрд грн.

Залізничним транспортом, відповіднодо законодавства України, здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.