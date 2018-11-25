Аваков передав прикордонникам сертифікати на два модернізовані вертольоти Мі-8

Гелікоптери отримають Харківський та Одеський прикордонні загони.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков передав Харківському та Одеському прикордонним загонам два модернізованих вертольоти Мі-8 для інспектування кордону.

Як повідомляє Департамент комунікацій МВС, сертифікати на вертольоти отримали командири Харківської та Одеської окремих авіаційних ескадрилей.

«Сьогодні вручаємо два сертифікати на модернізовані вертольоти Мі-8, але це перехідний варіант. Вже зовсім скоро прикордонна служба отримає нове озброєння та нові вертольоти Airbus, які будуть базуватися, в тому числі, в харківському авіазагоні. Ваша професійна компетентність буде тільки краще», - сказав Аваков.

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Вертоліт Мі-8 (середній транспортний вертоліт) призначений для перевезення пасажирів, вантажів, десанту, виконання спеціальних патрульних завдань, пошуково-рятувальних операцій та санітарних завдань, має сучасне пілотажно-навігаційне обладнання та оснащений спеціальним обладнанням: пошуковим прожектором, вантажною лебідкою, метеолокатором, системою супутникового зв’язку, радіонавігаційною системою, внутрішньокабінним аудіо-відеореєстратором та комплексом бортового озброєння.

Також Державна прикордонна служба України використовує патрульний літак Diamond. Він призначений для повітряного моніторингу державного кордону, прикордонних контрольованих районів, надводної обстановки В(М)ЕЗ України територіального моря та української частини вод Азовського моря. Літак має сучасне пілотажно-навігаційне обладнання та оснащений спеціальним обладнанням.

Окрім цього, Аваков нагородив 10 військовослужбовців Східного регіонального управління Державної прикордонної служби відзнаками МВС.

У департаменті нагадали, що перші вертольоти Airbus органи системи МВС отримають вже у грудні поточного року.