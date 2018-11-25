Закони про розмитнення "евроблях" набули чинності
Сьогодні набули чинності закони України про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.
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Відповідно до тексту змін до Податкового кодексу, передбачено введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об’єму.
Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і понад 3000 куб. см вводяться базові ставки, відповідно, 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і понад 3500 куб. см вводяться базові ставки, відповідно, 75 і 150 євро.
Також запроваджується граничний коефіцієнт віку автомобіля, що становить 15. Тобто, для автомобілів, вік яких перевищує 15 років, застосовуватимуться коефіцієнт 15.
Крім того, з дня набрання чинності законом вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення на раніше ввезені автомобілі (так звані "евробляхи").
Згідно зі змінами до Митного кодексу, посилено контроль за переміщенням і перебуванням в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
Зокрема, особа, яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування чи розпорядження іншим особам.
Також заборонено використання такого автомобіля у підприємницькій діяльності або для отримання доходу. За порушення встановлених правил передбачений штраф у розмірі 34 тис. грн.
Перша фіксація зазначених порушень працівниками Нацполіції передбачає стягнення з порушника 8,5 тис. грн, повторна фіксація - 17 тис. грн, позбавлення права керування на рік і вилучення авто.
Також збільшуються штрафні санкції за порушення термінів переміщення транспортних засобів особистого користування в митному режимі і режимі транзиту.
За перевищення терміну від 10 до 20 діб встановлюється штраф у розмірі 8,5 тис. грн, від 20 до 30 діб - 85 тис. грн, більш ніж на 30 діб (а також за втрату або розкомплектування транспортного засобу) - 170 тис. грн або його конфіскація за рішенням суду.
Крім цього, вводиться автоматизований обмін інформацією між фіскальною службою, Держприкордонслужбою та органами поліції з метою контролю за використанням на території України транспортних засобів особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України та/або поміщені у митний режим транзиту.
Як повідомляв УНІАН, відповідні закони Верховна Рада ухвалила 8 листопада, 23 листопада їх підписав президент.
Власники автомобілів з іноземною реєстрацією неодноразово проводили акції протесту, вимагаючи від уряду знизити вартість розмитнення автомобілів і не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономерами.
В організації «АвтоЄвроСила», що влаштували акції, висловлювали незадоволення з приводу положень ухвалених змін до Митного та Податкового кодексів і заявляли, що продовжать протести.
Проблема з нерозмитненими авто на єврономерах існує вже давно, і з кожним роком кількість таких транспортних засобів збільшується. У лютому ДФС повідомляла, що в Україні перебувають майже 425,4 тис. автівок з іноземною реєстрацією, з яких понад 246,4 тис. - з порушенням терміну перебування.