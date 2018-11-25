Закони про розмитнення "евроблях" набули чинності

З дня набрання чинності вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення на раніше ввезені автомобілі.

Сьогодні набули чинності закони України про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

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Відповідно до тексту змін до Податкового кодексу, передбачено введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об’єму.

Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і понад 3000 куб. см вводяться базові ставки, відповідно, 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і понад 3500 куб. см вводяться базові ставки, відповідно, 75 і 150 євро.

Також запроваджується граничний коефіцієнт віку автомобіля, що становить 15. Тобто, для автомобілів, вік яких перевищує 15 років, застосовуватимуться коефіцієнт 15.

Крім того, з дня набрання чинності законом вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення на раніше ввезені автомобілі (так звані "евробляхи").

Згідно зі змінами до Митного кодексу, посилено контроль за переміщенням і перебуванням в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Зокрема, особа, яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування чи розпорядження іншим особам.

Також заборонено використання такого автомобіля у підприємницькій діяльності або для отримання доходу. За порушення встановлених правил передбачений штраф у розмірі 34 тис. грн.

Перша фіксація зазначених порушень працівниками Нацполіції передбачає стягнення з порушника 8,5 тис. грн, повторна фіксація - 17 тис. грн, позбавлення права керування на рік і вилучення авто.

Також збільшуються штрафні санкції за порушення термінів переміщення транспортних засобів особистого користування в митному режимі і режимі транзиту.

За перевищення терміну від 10 до 20 діб встановлюється штраф у розмірі 8,5 тис. грн, від 20 до 30 діб - 85 тис. грн, більш ніж на 30 діб (а також за втрату або розкомплектування транспортного засобу) - 170 тис. грн або його конфіскація за рішенням суду.

Крім цього, вводиться автоматизований обмін інформацією між фіскальною службою, Держприкордонслужбою та органами поліції з метою контролю за використанням на території України транспортних засобів особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України та/або поміщені у митний режим транзиту.

Як повідомляв УНІАН, відповідні закони Верховна Рада ухвалила 8 листопада, 23 листопада їх підписав президент.

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією неодноразово проводили акції протесту, вимагаючи від уряду знизити вартість розмитнення автомобілів і не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономерами.

В організації «АвтоЄвроСила», що влаштували акції, висловлювали незадоволення з приводу положень ухвалених змін до Митного та Податкового кодексів і заявляли, що продовжать протести.

Проблема з нерозмитненими авто на єврономерах існує вже давно, і з кожним роком кількість таких транспортних засобів збільшується. У лютому ДФС повідомляла, що в Україні перебувають майже 425,4 тис. автівок з іноземною реєстрацією, з яких понад 246,4 тис. - з порушенням терміну перебування.