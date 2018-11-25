У Житомирі через сильну ожеледицю транспортний колапс (фото, відео)

Зранку в місті була сильна ожеледиця, через що пересуватися вулицями та дорогами міста було вкрай важко.

Сьогодні вранці у Житомирі через дуже сильну ожеледицю на маршрут не вийшли комунальні автобуси.

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Про це повідомив начальник автобусного парку комунального підприємства "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міськради Роман Мусійчук у Facebook.

“У зв’язку з ожеледицею та обледенінням доріг комунальний транспорт автобусів не вийшов на лінію згідно запланованих графіків. Комунальні служби працюють з 4-ї ранку, як тільки вони справляться з ситуацією - транспорт буде випущено на лінію”, - зазначив він.

Як передає кореспондент УНІАН, у Житомирі зранку була сильна ожеледиця, через що пересуватися вулицями та дорогами міста було вкрай важко.

Зараз транспортники міста намагаються врегулювати ситуацію з рухом комунальних автобусів.