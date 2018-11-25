«Євробляхарі» заблокували кордон: у МВС розповіли про вжиті заходи

За ініціативою міністерства створено робочу групу для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що вжили заходів у відповідь на акції, влаштовані водіями авто на іноземній реєстрації на низці прикордонних переходів на західному кордоні України.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС.

Так, згідно з інформацією, для забезпечення публічної безпеки та недопущення провокацій створено оперативний штаб Національної поліції, в місцях проведення акцій працює поліція діалогу.

«Правоохоронці надаватимуть учасникам акції усю необхідну сервісну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за ініціативою міністерства створено робочу групу для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску.

Як пояснюють у відомстві, причина проблем в тому, що з набуттям чинності новими законами, які стосуються легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією, під їхню дію потрапили також водії з прикордонних регіонів, які перетинали державний кордон на таких авто на нетривалий період законно

До робочої групи ввійшли перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, голова Національної поліції Сергій Князєв, голова Держприкордонслужби Петро Цигикал, начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, в. о. голови Державної фіскальної служби України Олександр Власов. Перше засідання пройде у понеділок, 26 листопада.

Крім того, посилено заходи безпеки на кордоні, зокрема, «створені ситуативні групи, в готовності до дій перебувають додаткові сили».

За даними міністерства, на цей час великі черги і ускладнення руху спостерігаються в напрямку пунктів пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Малий Березний», «Шегині», «Краковець», «Солотвино» та «Угринів». «У місцях скупчення людей перебувають співробітники Нацполіції», – додали в МВС.

Водночас міністерство звернулося до власників автівок на єврономерах, які стали заручниками тимчасово неврегульованої законодавчо ситуації, із закликом «не вдаватися до радикальних дій».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні набули чинності закони України про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

З дня набрання чинності вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення на раніше ввезені автомобілі.

Проте особа, яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування чи розпорядження іншим особам.