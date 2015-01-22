«Укрзалізниця» цього року підвищить тарифи на проїзд у пасажирських поїздах

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив виконуючий обов'язки генерального директора «Укрзалізниці» Максим Бланк.

«Щодо населення - очікуване підвищення тарифів выдбудеться у кілька етапів. Перше підвищення - це близько 6-7%, але ми впевнені, що в цьому немає нічого хворобливого з урахуванням інфляції у країні. Програма буде поетапна, але поки ще не сформований відповідний проект наказу Мінінфраструктури, выдбуваються фінальні обговорення», - сказав Бланк, не уточнивши інших подробиць.

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Він також нагадав, що Міністерство інфраструктури має намір від лютого цього року підвищити на 30% тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом, причому тарифи на перевезення вугілля всередині країни у період опалювального сезону будуть підвищені на 10%, а наступне підвищення тарифу на перевезення вугілля буде проведене у квітні 2015 року - на 18%, тобто після завершення опалювального сезону.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2014 року "Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажоперевезення по Україні на 12,5% порівняно із 2013 роком.

У серпні та жовтні 2014 року "Укрзалізниця" провела індексацію тарифів на проїзд у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення на 10% щодо 2013 року в усіх категоріях пасажирських вагонів, крім СВ та поїздів категорії "Інтерсіті+".

«Укрзалізниця» не раз наголошувала, що в Україні пасажирські перевезення є збитковими і покриваються за рахунок прибутку від вантажних перевезень, і для того, щоб вийти на рівень нульової рентабельності у пасажирському секторі, необхідно підвищити тарифи на проїзд у пасажирських поїздах майже втричі.

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень від 2008 по 2013 роки склали 33,5 млрд грн, які відомство традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування.

Вартість проїзду українськими залізницями є найнижчою серед країн СНД. Так, вартість проїзду у внутрішньому сполученні у плацкартних вагонах Російських залізниць у 4,5-5,36 раза перевищує чинний в Україні тариф, а в купейних вагонах - у 4,3 разу. Проїзд у плацкартних вагонах поїздів Казахстану дорожче у 2,7-2,9 разу, а в купейних - у 2,25-2,42 разу.