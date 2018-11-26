На кордоні «євробряхарі» продовжують блокувати 11 пунктів пропуску

Найгостріша ситуація, кажуть прикордонники, на кордоні з Польщею.

На кордоні України станом на ранок 26 листопада рух ускладнено або повністю заблоковано в напрямку пунктів пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Малий Березний», «Шегині», «Краківець», «Солотвино», «Угринів», «Грушів», «Смільниця», «Доманове».

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Найгостріша ситуація, кажуть прикордонники, на кордоні з Польщею.

Це пов’язано з діями власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково або повністю блокують рух дорогами, що ведуть до пунктів пропуску. Такі дії учасників міжнародного руху спричинені набранням чинності нових законодавчих норм щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією, зазначають у ДПСУ.

«Аби не допустити жодних провокацій безпосередньо на державному кордоні Держприкордонслужба посилила заходи безпеки, в готовності до дій продовжують перебувати додаткові сили. Створено ситуативні групи, відбувається постійний обмін інформацією між взаємодіючими органами. Про ускладнений рух поінформовано суміжні сторони для завчасного інформування подорожуючих". - йдеться у повідомленні.

В місцях скупчення учасників акцій перебувають співробітники Нацполіції, працює поліція діалогу.

Наголосимо, за ініціативою МВС для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску створено робочу групу. Перше засідання має відбутися сьогодні, 26 листопада.

Нагадаємо, власники «єврономерів» заблокували рух через пункти пропуску на заході України.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада набули чинності закони України про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.