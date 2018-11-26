Власникам «євроблях» обіцяють цілодобову реєстрацію розмитнених автівок

Нагадаємо, на кордоні з Польщею "євробляхарі" оголосили безстрокову акцію протесту. Вони вимагають скасування нових правил розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, які набули чинності опівночі в неділю, 25 листопада.

Сервісні центри МВС готові у цілодобовому режимі реєструвати розмитнені авто з європейською реєстрацією.

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Про це сьогодні, 26 листопада, йшлося під час міжвідомчої наради з питань врегулювання ситуації із ускладненням і блокуванням автомобільного руху у пунктах пропуску на державному кордоні України, повідомляє прес-служба МВС.

У відомстві зазначили, що учасниками наради було наголошено на необхідності неухильного дотримання водіями транспортних засобів, що перетинають державний кордон, норм законів №8487 і №8488 щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією.

«Для цього регіональні сервісні центри МВС готові забезпечити безперебійну роботу із державної реєстрації розмитнених транспортних засобів у цілодобовому режимі», - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Водночас на урядовому рівні тривають міжвідомчі консультації щодо впровадження спрощеного порядку реалізації норм цих законів для полегшення реєстраційних процедур для водіїв таких ТЗ.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада набули чинності закони України про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

З дня набрання чинності вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення на раніше ввезені автомобілі.

Проте особа, яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування чи розпорядження іншим особам.

На кордоні з Польщею вчора власники автомобілів на єврономерах заблокували пункти пропуску, протестуючи проти нового закону.