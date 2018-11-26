Збитки для економіки: стало відомо про проблеми в "Укрзалізниці"

За словами експерта, термін доставки вагонів з вантажами за останні п'ять років знизився в два рази.

У ПАТ "Укрзалізниця" через хронічну нестачу локомотивів і зношених вагонів з'явилися проблеми з доставкою вантажів, що спричинило за собою збитки для бізнесу і економіки.

На залізничні склади з вантажними вагонами простоюють від доби до тижня, написав у своєму блозі на OBOZREVATEL голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

"Так, за оперативними даними, величезні склади з навантаженими і стоять порожніми вагонами (фактично кинуті) на станції Кременчук (Південна залізниця), Супрунівка, Кривий Ріг - Сортувальний, Чортомлик, Апостолове, Приворот (Придніпровська ж.д.). На початку листопада на ст. Кам'янське більше доби простоювали п'ять складів, прийнятих до перевезення залізницею. "Порожняки" на станціях Приворот і Апостолове стоять більше 7 діб. По маршруту ст. Запоріжжя Ліве – Дніпрорудне (143 км) порожній склад під навантаження руди "пересувається" від 3 до 7 діб (!)", – зазначив експерт.

Як написав Криворучко, причина в хронічній нестачі локомотивів у ПАТ "Укрзалізниця" і в зносі парку на 96%. Тому термін доставки вагонів з вантажами за останні п'ять років знизився в два рази.

"Дефіцит тяги серйозно погіршує оборот вагонів. А це спричиняє збитки для підприємств, які відправляють вантажі, зриви термінів поставки (у т. ч. на експорт) і взагалі - втрати для економіки. В "Укрзалізниці" проблему визнають. Але топ-менеджери УЗ схильні оцінювати "середню температуру по палаті". За даними компанії, середньодобовий простою рухомого складу під вивантаженням за рік зріс і склав приблизно 18,4 години (в минулі роки - 14,2 години)", – зазначив експерт.

При цьому цифри далекі від реальних, вказав Криворучко. У Комітеті Верховної Ради з питань транспорту дають інші дані: "оборот вагонів вже зараз - до 17 діб, при нормі - 5-7 діб". На думку депутатів, колапс з перевезеннями в "УЗ" відбувається вже не перший рік. Він обумовлений дефіцитом тяги та незадовільним станом інфраструктури, пише глава Асоціації власників вагонів.

З цієї ситуації промисловці знайшли ситуативний вихід. "Арселор Міттал Кривий Ріг до середини 2018 року придбав 500 піввагонів, збільшивши парк вдвічі, щоб 10-15% перевезень здійснювати своїми силами. "Метінвест" в 2017-2018 роках планував придбати 1 800 піввагонів і наростити парк майже в два рази - до приблизно 4 тис. одиниць. "Укрзалізниця" з початку року придбала 2287 вантажних вагонів (дані на осінь 2018 р.). У планах, які озвучив голова УЗ - за 2018 р. побудувати 3600 нових вантажних вагонів", — озвучив цифри Криворучко.

Він сказав, що в Україні, за даними на середину 2018 року, є близько 180 тис. вантажних вагонів.

При цьому експерт вважає, що інвестиції в нові вагони не дадуть результату, якщо вони будуть стояти, а не їхати. А для цього потрібно вирішити проблему дефіциту тяги.

"Це - не просто вимога учасників ринку, а зобов'язання України в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС на строк до 2023 р. і керівництва УЗ та Мінінфраструктури краще реалізувати прямо зараз, не чекаючи поглиблення кризи вантажоперевезень", — підсумував Криворучко.