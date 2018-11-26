Послуги зв'язку через військовий стан не обмежуватимуть - "Укртелеком"

Один з найбільших українських операторів телекомунікацій "Укртелеком" повідомив про готовність до введення військового положення.

На даний час немає жодних підстав говорити про обмеження надання послуг зв'язку через можливе введення військового стану в країні.

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Про це УНІАН повідомив директор з корпоративних комунікацій ПАТ "Укртелеком" Михайло Шуранов.

"При запровадженні воєнного стану і при необхідності мережі операторів зв'язку надходять в управління спеціального штабу - Національного центру управління мережами, організованого Держспецзв'язку України. "Укртелеком" раніше, в тому числі і в цьому році, успішно брав участь у навчально-тренувальних заходах такого роду, проводячи відповідні дії. Обслуговування клієнтів компанії в даний час проходить як зазвичай", - повідомив представник компанії.

Він зазначив, що детальніше про заходи можна буде говорити лише після офіційного початку воєнного стану та публікації остаточного тексту даного рішення.

"Варто зазначити, що особливу увагу органів правопорядку має бути звернуто на крадіжки та пошкодження ліній зв'язку. В цьому році вже було близько 20 000 таких випадків, в тому числі і на магістральних каналах зв'язку. Це потрібно припинити", - сказав Шуранов.

Він також повідомив, що на даний час немає жодних підстав говорити про обмеження надання послуг. "Чекаємо прийняття рішення, його формулювання і подальших дій і вказівок штабу", - підсумував Шуранов.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу" здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було повідомлено у відповідності з міжнародними нормами в цілях забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН по морському праву і договором між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивка і леєрна огорожа, втрачений рятувальний пліт.

Росія заявляє, що українські кораблі "неправомірно" зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і графік проходження через Керченську протоку вони не були включені.

У командуванні ВМС України заявили, що, згідно зі статтями 17, 38 Конвенції ООН по морському праву та статтею 2 Договору між Україною і РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, військові кораблі користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку в будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українським.

Внаслідок агресивних дій росіян у Чорному морі неподалік від Керченської протоки 6 українських військовослужбовців отримали поранення.

На засіданні РНБО було прийнято рішення пропонувати ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 діб для створення умов по відсічі збройної агресії.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що скликає позачергове засідання парламенту за агресії Російської Федерації біля Керченської протоки сьогодні, 26 листопада, на 16:00.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).