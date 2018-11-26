Держспецзв'язку закликала держустанови та об'єкти критичної інфраструктури посилити кіберзахист

Служба заявила про готовність до захисту національних інтересів України в кіберпросторі в разі введення воєнного стану.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) готова до захисту національних інтересів України в кіберпросторі в разі запровадження воєнного стану в країні, повідомила прес-служба державного органу.

Читайте такожПослуги зв'язку через військовий стан не обмежуватимуть - "Укртелеком"

"26 листопада 2018 року відбулося засідання РНБО (Ради національної безпеки і оборони - УНІАН), на якому розглядалося питання оголошення правового режиму воєнного стану. З метою належного захисту національних інтересів України в кіберпросторі та забезпечення кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури країни Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації вжито заходів щодо підвищення стану готовності її підрозділів до виконання завдань за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Держспецзв'язку також закликала керівників державних установ і підприємств критичної інфраструктури всіх форм власності "вжити необхідних заходів для підвищення рівня захисту своїх інформаційно-телекомунікаційних систем та інформаційних ресурсів".

"У разі виникнення кіберзагроз, позаштатних ситуацій з ознаками кібератак і кіберінцидентів, пропонуємо негайно звертатися до Державного центру кіберзахисту Держспецзв'язку та урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС заявили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що в них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

У командуванні ВМС України запевнили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

Внаслідок агресивних дій росіян у Чорному морі неподалік від Керченської протоки 6 українських військовослужбовців отримали поранення.

На засіданні РНБО було прийнято рішення пропонувати запровадити воєнний стан в Україні строком на 60 діб для створення умов з відсічі збройної агресії.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що скликає на сьогодні, 26 листопада, о 16:00 позачергове засідання парламенту через агресію Російської Федерації біля Керченської протоки.

Мінінфраструктури заявило, що перебуває в стані підвищеної готовності виконати всі рішення РНБО про обмеження руху транспорту в Україні.

При цьому очільник міністерства Володимир Омелян зазначив, що вже посилено заходи безпеки і кіберзахист на критичних об'єктах інфраструктури країни.

Довідка УНІАН. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України - державний орган, що забезпечує функціонування та розвиток державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, формування та реалізацію державної політики у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку, а також інших завдань відповідно до закону. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України спрямовує свою діяльність на забезпечення національної безпеки України від зовнішніх і внутрішніх загроз і є складовою частиною сектору безпеки та оборони України.