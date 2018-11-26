"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на дати після 9 грудня

Пасажири можуть придбати квитки на усі поїзди з датою відправлення до 20 грудня 2018 включно. На поїзди, що відправляються після 20 грудня, продаж триватиме до 5 грудня 2018 року.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" з сьогоднішнього дня відкрила продаж квитків на всі пасажирські поїзди, що курсують після 9 грудня.

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"Зараз пасажири можуть придбати квитки на усі поїзди з датою відправлення до 20 грудня 2018 року включно. На поїзди, що відправляються після 20 грудня, продаж триватиме до 5 грудня 2018 року", - уточнили в прес-службі держкомпанії.

Зазначається, що квитки можна придбати з допомогою онлайн-сервісу "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

Разом з тим, в прес-службі компанії уточнили УНІАН, що попередній продаж квитків на поїзди відкривається за 45 днів, крім швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" і поїздів, що курсують в напрямку Донбасу – продаж квитків на ці поїзди відкривається за 30 днів.

В "Укрзалізниці" нагадали, що з 9 грудня 2018 року вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді "Укрзалізниця" обмежила продаж квитків на грудень через підготовки до запуску залізничного експреса " Київ - аеропорт "Бориспіль" і проведення ремонту інфраструктури.