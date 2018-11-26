"Укрзалізниця" хоче призначити 30 пар додаткових поїздів на зимові свята

Продаж квитків на додаткові потяги буде відкрита після реалізації всіх квитків на поїзди, які курсують на постійній основі.

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" планує призначити близько 30 пар додаткових поїздів для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних та різдвяних свят.

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Як повідомила прес-служба компанії, найближчим часом "Укрзалізниця" оголосить про призначення додаткових поїздів на свята.

"Цьогоріч планується призначити близько 30 пар таких поїздів. В основному вони курсуватимуть у напрямку зимових курортів України, зокрема до Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Чернівців", - сказано в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що продаж квитків на додаткові потяги буде відкрито після реалізації всіх квитків на поїзди, які курсують на постійній основі.

В "Укрзалізниці" нагадали, що з 9 грудня цього року вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на всі поїзди, що курсують після 9 грудня, яка була тимчасово обмежена у зв'язку з підготовкою до запуску залізничного експреса " Київ - аеропорт "Бориспіль" і проведенням ремонту інфраструктури.

У минулому році "Укрзалізниця" призначила 36 додаткових поїздів на зимові свята.