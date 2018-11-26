этот материал доступен на русском

"Укрзалізниця" хоче призначити 30 пар додаткових поїздів на зимові свята

18:38, 26 листопада 2018
Транспорт/Зв'язок
1687 0
Найближчим часом УЗ оголосить про призначення додаткових поїздів на свята / фото УНІАН

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" планує призначити близько 30 пар додаткових поїздів для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних та різдвяних свят.

Читайте також"Укрзалізниця" з 23 листопада змінить графік курсування трьох поїздів

Як повідомила прес-служба компанії, найближчим часом "Укрзалізниця" оголосить про призначення додаткових поїздів на свята.

"Цьогоріч планується призначити близько 30 пар таких поїздів. В основному вони курсуватимуть у напрямку зимових курортів України, зокрема до Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Чернівців", - сказано в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що продаж квитків на додаткові потяги буде відкрито після реалізації всіх квитків на поїзди, які курсують на постійній основі.

В "Укрзалізниці" нагадали, що з 9 грудня цього року вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на всі поїзди, що курсують після 9 грудня, яка була тимчасово обмежена у зв'язку з підготовкою до запуску залізничного експреса " Київ - аеропорт "Бориспіль" і проведенням ремонту інфраструктури.

У минулому році "Укрзалізниця" призначила 36 додаткових поїздів на зимові свята.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Новий рік#додаткові поїзди