"Укрзалізниця" хоче призначити 30 пар додаткових поїздів на зимові свята
Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" планує призначити близько 30 пар додаткових поїздів для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних та різдвяних свят.
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Як повідомила прес-служба компанії, найближчим часом "Укрзалізниця" оголосить про призначення додаткових поїздів на свята.
"Цьогоріч планується призначити близько 30 пар таких поїздів. В основному вони курсуватимуть у напрямку зимових курортів України, зокрема до Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Чернівців", - сказано в повідомленні.
У прес-службі підкреслили, що продаж квитків на додаткові потяги буде відкрито після реалізації всіх квитків на поїзди, які курсують на постійній основі.
В "Укрзалізниці" нагадали, що з 9 грудня цього року вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.
Як повідомляв УНІАН, 26 листопада "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на всі поїзди, що курсують після 9 грудня, яка була тимчасово обмежена у зв'язку з підготовкою до запуску залізничного експреса " Київ - аеропорт "Бориспіль" і проведенням ремонту інфраструктури.
У минулому році "Укрзалізниця" призначила 36 додаткових поїздів на зимові свята.