Фіскальна служба роз'яснила нові правила ввезення авто на "євробляхах"

З дня набрання чинності вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених автомобілів.

Державна фіскальна служба (ДФС) у зв'язку зі змінами, прийнятими у Податковому та Митному кодексах України, роз'яснила для українців нові правила ввезення автотранспортних засобів з іноземною реєстрацією.

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Зокрема, як повідомили в прес-службі ДФС з посиланням на виконуючого обов'язки директора департаменту організації митного контролю та оформлення Анатолія Сербайло, громадяни України при ввезенні транспортного засобу в режимі тимчасового ввезення, зареєстрованого за межами країни, повинні сплатити всі необхідні митні платежі, при цьому ці платежі не повертаються.

У свою чергу, українці, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, можуть ввозити такі автомобілі без сплати митних платежів терміном на 60 днів протягом одного року, за умови, що транспортний засіб зареєстровано безпосередньо на особу.

"Громадянин, який ввозить машину в режимі транзиту, сплачує певну суму митних платежів на митниці, через яку здійснюється в'їзд на територію України, а при виїзді ця сума йому повертається", - цитує прес-служба Сербайла.

Крім того, для тих осіб, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015 року - до набрання чинності закону, передбачений перехідний період 180 днів, протягом якого українці мають можливість оформити свої автомобілі, що перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Разом з тим, оформлення відбувається згідно з тимчасовим порядком, який сьогодні опрацьовується українським урядом.

"Громадяни, які мають авто з іноземною реєстрацією повинні звернутися з реєстраційними документами та документом, що посвідчує право власності на авто, митному брокеру для оформлення цього транспортного засобу. На сьогодні, до розробки нового порядку оформлення можна здійснити за чинним нормам законодавства", - підкреслив Сербайла.

У повідомленні наголошується, що при цьому фізична особа-власник автомобіля або особа, уповноважена розпоряджатися автомобілем, повинен заплатити 8500 гривень, якщо це авто знаходиться на території України з порушенням митних правил, що дозволить звільнити їх від адміністративної відповідальності за дане порушення.

"Поки існує 50-відсоткова пільга по акцизу, беріть документи, звертайтеся в митницю та оформляйте свої машини", - резюмував Сербайла.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Україні вступили в силу закони про внесення змін у Податковий і Митний кодекси про зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю за переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації, які були прийняті Радою 8 листопада, 23 листопада - підписано президентом.

Згідно з текстом змін до Податкового кодексу передбачено введення базових ставок для автомобілів в залежності від типу двигуна і його обсягу.

З дня набрання чинності вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених автомобілів.

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією неодноразово проводили акції протесту, вимагаючи від уряду знизити вартість розмитнення автомобілів і не чинити тиск на власників транспортних засобів з еврономерами.

У зв'язку з прийнятими змінами на західному кордоні України з-за акцій протестувальників та блокування шляхів і пунктів пропуску з'явилися черги.

Проблема з нерозмитненими авто на єврономерах існує вже давно, і з кожним роком кількість таких транспортних засобів збільшується. У лютому ДФС повідомляла, що в Україні знаходяться майже 425,4 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацією, з яких більше 246,4 тисячі - з порушенням терміну перебування.