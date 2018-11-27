В аеропорту «Бориспіль» заявили, що воєнний стан не вплине на польоти

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану у 10 областях України у зв'язку з агресією Росії в Азовському морі.

Адміністрація міжнародного аеропорту «Бориспіль», що під Києвом, заявила, що введений напередодні воєнний стан в Україні не вплине на роботу летовища і на мобільність населення.

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«Аеропорт працює у штатному режимі. Щодо подальшого правового режиму перетину повітряного кордону в аеропорту ми будемо орієнтуватися на рішення позачергового засідання Верховної Ради. Ми переконані, дане рішення не вплине на мобільність населення», — йдеться у повідомленні, пише Громадське.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану у 10 областях України у зв'язку з агресією Росії в Азовському морі. Воєнний стан почне діяти з 9:00 ранку 28 листопада і триватиме 30 днів, тобто до 27 грудня.

В указі про воєнний стан йдеться про області, розташовані вздовж російського, молдовського кордону та узбережжя Чорного й Азовського морів.

Раніше в "Укртелекомі" заявили, що послуги зв'язку через військовий стан не обмежуватимуть. А в "Укрпошті" заспокоїли, що військове становище не вплине на виплату пенсій та пересилання пошти.