Кабмін звільнив керівника Укртрансінспекції

Кабінет міністрів України звільнив голову Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) Валерія Черненка.

Відповідне розпорядження №21-р від 21 січня опубліковано на сайті уряду.

«Звільнити Черненка Валерія Михайловича з посади голови Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті відповідно до абзацу першого частини першої статті 19 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - говориться в розпорядженні.

Згідно з цим законом, керівник центрального органу виконавчої влади призначається на посаду і звільняється з посади урядом України за поданням прем'єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня голова Укртрансінспекції Черненко направив прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку заяву про відставку. Причиною свого звільнення Черненко назвав реорганізацію відомства і непрофесіоналізм керівництва Міністерства інфраструктури.

У свою чергу, того ж дня заступник міністра інфраструктури Владимир Омелян на своїй сторінці в Facebook відзначив, що Черненко подав заяву про відставку під час проведення Мінінфраструктури перевірки процедури видачі дозволів на вантажні перевезення, яка мала тривати до 23 січня.

Черненко був призначений головою Укртрансінспекції 12 березня 2014 року. До призначення на цю посаду Черненко обіймав посаду голови ради Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) України в Київській області.

Довідка УНІАН. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів та здійснює контроль над міжнародними автомобільними перевезеннями.

У вересні 2014 року Кабінет міністрів почав реорганізацію Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті та Державної інспекції з безпеки на морському і річковому транспорті шляхом їх злиття і створення єдиного відомства - Державної служби України з безпеки на транспорті.