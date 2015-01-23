Поїзди відновили рух через підірваний бойовиками міст у Запорізькій області

«Сьогодні, 23 січня об 11:07, відновлено непарну колію, по якій здійснюватиметься рух в обох напрямках, і частину мостового переходу, де проходить непарна колія. Ремонт парної колії і другої ділянки мосту триватиме не менш як п'ять днів», - сказано в прес-релізі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, у департаменті управління рухом відомства уточнили, що перший потяг має пройти по вищезгаданому перегону близько 15:00.

У прес-службі нагадали, що всього внаслідок бойових дій на сході України орієнтовно пошкоджено 1425 об'єктів залізничної інфраструктури, для відновлення яких, за попередніми підрахунками, необхідно 830,3 млн. грн, з них залізничники відновили 686 об'єктів на суму близько 94 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня терористи підірвали залізничний мостовий перехід у селі Кузнецовка Розовського району Запорізької області на межі з Донецькою областю, що спричинило сходження з рейок вантажного потягу. Внаслідок цього інциденту рух потягів на ділянці Комиш- Зоря – Розівка було припинено.

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"Укрзалізниця" повідомляла, що ремонтні роботи здійснюватимуться цілодобово в три етапи: спочатку буде очищено колію від пошкодженого рухомого складу, потім залізничники проведуть відновлювальні колійні роботи і почнуть відновлення мостового переходу.

22 січня виконувач обов'язків генерального директора "Укрзалізниці" Максим Бланк повідомив, що відомство розраховує відновити курсування потягів на перегоні Комиш-Зоря - Розівка Запорізької області протягом 23 січня.