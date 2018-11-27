На Львівщині розблоковано рух транспорту через усі пункти пропуску на кордоні з Польщею

Біля пунктів пропуску «Шегині» та «Краковець» продовжує перебувати незначна кількість осіб, які брали участь в акціях протесту. Однак вони не вдаються до протестних заходів і блокування.

У Львівській області рух транспорту, який частково був заблокований власниками автомобілів на єврономерах у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, наразі розблоковано.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Згідно з повідомленням, пункти пропуску «Грушів», «Смільниця», «Угринів» були розблоковані вчора, 26 листопада. Станом на 12.30 27 листопада розблоковано пункти пропуску «Краковець», «Шегині», «Рава-Руська».

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За даними поліції, всі пункти пропуску на території Львівської області на даний час розблоковано, однак біля пунктів пропуску «Шегині» та «Краковець» продовжує перебувати незначна кількість осіб, які приймали участь в акціях протесту. Однак, вони не вдаються до протестних заходів і блокування.

Довідка УНІАН. На території Львівської області діють шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні: «Грушів», «Смільниця», «Угринів», «Краковець», «Шегині», «Рава-Руська».