Протести «євробляхарів»: ускладненим залишається рух на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною

За даними Держприкордонслужби, власники автомобілів на єврономерах розблокували рух транспорту на кордоні з Польщею.

Власники автомобілів на єврономерах розблокували рух транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

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«Ще кілька під'їзних шляхів, що ведуть до пунктів пропуску на державному кордоні, було розблоковано сьогодні в першій половині доби. Зокрема, відновлено рух на кордоні з Польщею», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цей момент ускладненим залишається рух через пункти пропуску «Малий Березний» та «Ужгород» - на кордоні зі Словаччиною, і «Тиса» - на кордоні з Угорщиною.

«Держприкордонслужба» звертається до всіх, хто подорожує, з проханням врахувати цю інформацію при виборі маршруту подорожей і для обрання оптимального напрямку руху», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше власники автомобілів на єврономерах заблокували рух транспорту через пункти пропуску на державному кордоні.

Такі дії учасників міжнародного руху були викликані набранням чинності в Україні нових законодавчих норм щодо легалізації ввезених з порушенням митного і податкового законодавства автомобілів з європейською реєстрацією.

25 листопада набули чинності закони України про внесення змін до Податкового та Митного кодексів про зниження акцизу на легкові автомобілі і посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

З дня набрання чинності законом вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення на раніше ввезені автомобілі.

Однак особа, яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам.