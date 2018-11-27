Bentley представила розкішний кабріолет Continental GT (фотогалерея)

Відкрита модифікація під назвою Bentley Continental GT Convertible з'явилася через рік після дебюту купе.

Компанія Bentley представила відкриту модифікацію свого розкішного купе Continental GT.

Відкрита модифікація під назвою Bentley Continental GT Convertible з'явилася через рік після дебюту купе, пише "Новое время" із посиланням на Motor1.

Версія Continental GT Convertible пропонує все те ж саме, що і версія з жорстким дахом, за винятком, власне, даху. Новий складаний м'який верх здатний підніматися/опускатися за 19 секунд на швидкості до 48 км/ч. Вперше в якості опціонального варіанту обробки Bentley пропонує твідовий дах, а його нова конструкція дозволила на 3 Дб знизити рівень шуму в салоні в порівнянні з попереднім поколінням.

Крім того, кузов машини став на 5% жорсткішим, а маса трохи знизилася. При цьому кабріолет виявився важчим за купе.

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Кабріолет оснащується 6-літровим бензиновим двигуном W12, який як і на купе видає 626 к.с. і поєднується з 8-ступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням. З місця до 100 км/год GTC розганяється за 3,7 секунди, що лише на 0,1 повільніше, ніж купе, а максимальна швидкість складає ті ж 333 км/год.

Bentley пропонує однаковий рівень комфорту і для Continental GT, і для Continental GT Convertible - це означає абсолютно той же інтер'єр і оснащення. Наприклад, акустика Naim з 18 динаміками загальною потужністю 2200 Вт або сидіння з 20 варіантами.

Вартість нового GTC поки не оголошена, але якщо враховувати рівність по двигуну і оснащення з купе, то кабріолет виявиться явно дорожче базових $225 000, які просять за дводверну версію.