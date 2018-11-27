У ДФС відзвітували про розмитнення першої "евробляхи" за новими правилами

Згідно з новим законом, в Україні три місяці діятимуть пільгові правила оформлення таких транспортних засобів.

Чернівецька митниця Державної фіскальної служби оформила перше транспортний засіб на єврономерах за новим пільговими умовами, повідомляє прес-служба ДФС.

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"Громадянин України розмитнив свій легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецької реєстрацією, сплативши до державного бюджету понад 49,3 тисячі гривень. Таким чином мито (10%) становило 4,6 тисячі гривень, акцизний податок (пільгова ставка із застосуванням коефіцієнта 0,5) – 28,765 тисячі гривень та ПДВ (20%) – 15,957 тисячі гривень", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в ДФС, до набрання чинності нового закону " про правила ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією імпорт цієї машини був неможливий через заборону на митне оформлення автомобілів старше 8 років.

Також у службі нагадали, що протягом 90 календарних днів з дня вступу в силу нового закону базова ставка акцизного податку розраховується з 50%-ою знижкою, крім електромобілів, з застосуванням коефіцієнтів залежно від об'єму двигуна та віку.

"Таким чином, за три місяці митне оформлення даної Renault Laguna коштувало б резиденту 83,8 тисячі гривень. Таким чином, економія склала 34,5 тисячі гривень", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Верховна Рада прийняла закони "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" (№8487), метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах, та "Про внесення змін у Митний кодекс України та деякі законодавчі акти України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (№8488) про посилення контролю за переміщенням і перебуванням у країні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.