"Укрзалізниця" офіційно стала приватним акціонерним товариством

Державний реєстратор зареєстрував зміни до статуту "Укрзалізниці".

Державна акціонерна компанія "Укрзалізниця" з сьогоднішнього дня, 27 листопада, офіційно стала приватним акціонерним товариством.

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Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"Сьогодні, 27 листопада 2018 року, державним реєстратором проведена реєстрація змін до статуту "Укрзалізниці". Його нова редакція була затверджена постановою Кабінету міністрів України від 31 жовтня 2018 року. Серед іншого, зокрема, змінилася назва товариства. Відтепер українською мовою назва товариства виглядатиме так: повна - акціонерне товариство "Українська залізниця", скорочена - АТ "Укрзалізниця"; англійською мовою: повна - joint stock company "Ukrainian railways", скорочена - JSC "Ukrainian railways"", - йдеться в повідомленні.

Як нагадала прес-служба, рішення Кабінету міністрів України було викликано необхідністю привести статут "Укрзалізниці" у відповідність до змін у законодавстві, що регулює діяльність акціонерних товариств. Також змінився тип товариства - приватне акціонерне товариство.

Однак це, за словами керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, жодним чином не змінює форму державної власності "Укрзалізниці".

"Незважаючи на зміну типу з публічного на приватне акціонерне суспільство, як і раніше, повністю залишається у власності держави. Єдиним акціонером товариства є держава в особі Кабінету міністрів України. 100% акцій "Укрзалізниці" належать державі і не можуть бути відчужені", - цитує прес-служба Кравцова.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Кабінет міністрів України прийняв рішення про зміну форми акціонерного товариства "Укрзалізниці" з публічного на приватне, перейменувавши його в акціонерне товариство "Українська залізниця".