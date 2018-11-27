УЗ заявила, що готова перенаправити вантажі з Маріуполя і Бердянська в інші порти

Пасажирські та вантажні поїзди курсуватимуть згідно з графіком руху і за всіма не забороненими законодавством маршрутами.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» повідомила про готовність переорієнтувати вантажопотоки на інші морпорти в разі зміни логістики перевезень вантажів морськими шляхами в Азовському регіоні після запровадження воєнного стану.

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Про це написав на своїй сторінці в мережі Facebook виконувач обов'язків голови правління держкомпанії Євген Кравцов.

«Пасажирські та вантажні поїзди курсуватимуть згідно з графіком руху і за всіма не забороненим законодавством маршрутами. У разі зміни логістики перевезення вантажів морськими шляхами, зокрема, в Азовському регіоні, «Укрзалізниця» готова до переорієнтації вантажів на інші порти», - повідомив він.

Кравцов також підкреслив, що «Укрзалізниця» готова до забезпечення функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану, керуючись Конституцією і законами України, рішеннями президента, парламенту, уряду, а також наказами центральних органів виконавчої влади та статутом держкомпанії.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента «Про запровадження воєнного стану в Україні» терміном 30 діб на територіях ряду областей, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів .

Рішення було прийнято за рекомендацією Ради національної безпеки і оборони України у відповідь на відкриту агресію прикордонників Російської Федерації щодо українських суден у спільній акваторії Азовського моря в неділю, 25 листопада.