«Укрзалізниця» вводить спецрежим контролю за перевезеннями небезпечних вантажів

Введення воєнного стану не матиме негативного впливу на перевезення цивільних вантажів, незважаючи на пріоритет військових перевезень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрзалізниця» в умовах воєнного стану в ряді областей України впровадила спеціальний режим контролю за перевезеннями небезпечних вантажів.

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Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління компанії Євген Кравцов під час зустрічі з бізнесом, яка була організована Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

«Ми також впроваджуємо спеціальний режим контролю за невійськовими небезпечними вантажами. Це особливо стосується нафтопродуктів та інших вантажів, які мають ознаки ризику - вони охоронятимуться окремо», - заявив Кравцов.

За його словами, загалом, введення воєнного стану не матиме негативного впливу на перевезення цивільних вантажів, незважаючи на пріоритет військових перевезень.

«Працюємо в штатному, хоча й посиленому режимі. Ризиків для клієнтів поки що жодних не бачимо», - наголосив керівник «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Рада ухвалила закон про затвердження указу президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (№9338).

Президент Петро Порошенко повідомив, що введення воєнного стану стосується винятково ряду областей України, які розташовані уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.