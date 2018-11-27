УЗ планує в 2019 році щокварталу підвищувати тарифи на вантажоперевезення

Підвищення тарифів на пасажирські перевезення в 2019 році поки ще перебуває в стадії обговорення.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрзалізниця» планує в 2019 році щокварталу підвищувати тарифи на вантажні перевезення залізничним транспортом відповідно до індексу цін виробників промислової продукції.

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Як повідомив виконуючий обов'язки голови правління компанії Євген Кравцов під час зустрічі з бізнесом, яка була організована Європейською Бізнес Асоціацією, зокрема, з 1 лютого планується підвищити тарифи на 16,6%, далі з 1 травня - на 2,5%, з 1 серпня – на 2,5%, з 1 листопада - на 2,5%.

«Що стосується вантажного тарифу - так. Ми вже останні півтора року промовляємо і детально обговорюємо підхід з представниками бізнес-спільноти, бізнес-асоціаціями про перехід до автоматичної індексації залізничних тарифів на підставі індексу цін виробників промислової продукції. Це питання отримало майже повний консенсус як з боку бізнес-спільноти, так і бізнес-асоціацій», - сказав Кравцов

«Ми пропонуємо, щоб цей рік завершити в тому режимі, який ми маємо, хоча ми не проводили індексацію вантажного тарифу цього року. Провести індексацію тарифу на початку наступного року і після цього поквартально проводити невеликими дозами, щоб індексація проводилася планово і була більш комфортною для бізнесу», - додав він.

Він також додав, що підвищення тарифів на пасажирські перевезення в 2019 році поки ще перебуває в стадії обговорення.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 2017 року набрав чинності наказ Міністерства інфраструктури про індексацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України на 15%. За попередні два роки тарифи на перевезення залізницею підвищувалися вже тричі.

«Укрзалізниця» за підсумками 2017 року, вперше з 2013 року, вийшла на прибуткову діяльність і отримала 114 млн грн прибутку, тоді як у 2016 році компанія отримала 7,3 млрд грн чистого збитку.