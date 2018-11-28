УЗ на зимові свята заборонила повернення квитків онлайн через спекулянтів

Зокрема, діятимуть обмеження на послуги повернення квитків через інтернет та оформлення групових заявок.

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» тимчасово з 15 грудня 2018 року по 15 січня 2019 року вводить обмеження на придбання і повернення проїзних документів.

Читайте такожУЗ планує в 2019 році щокварталу підвищувати тарифи на вантажоперевезення

Як повідомляє прес-служба відомства, обмеження вводять, щоб не допустити спекуляцій, зловживань з квитками та уникнути штучного дефіциту у період новорічно-різдвяних свят.

Зокрема, діятимуть обмеження на послуги повернення квитків через інтернет та оформлення групових заявок.

«Як свідчить аналіз, проведений спеціалістами «Укрзалізниці», значна кількість квитків викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їх частина повертається у продаж перед відправленням поїзда. Такі дані свідчать про те, що квитки оптом викуповуються для їх подальшого перепродажу. Щоб уникнути зловживань, з 15 грудня по 15 січня через онлайн-систему продажу квитків проїзні документи можна буде лише придбати. Для того, щоб їх повернути, необхідно буде звернутися до залізничної каси», - йдеться у повідомленні.

Також діятимуть обмеження щодо оформлення групових заявок на пасажирські перевезення, які, як правило, здійснюються туристичними фірмами. В «Укрзалізниці» визначили, що в період підвищеного попиту групові замовлення квитків можна буде оформлювати лише за наявності вільних місць у додаткових поїздах. Усі місця графікових поїздів будуть з’являтися для продажу у вільному доступі в онлайн-системі або у залізничних касах.

Нагадаємо, що такі обмежувальні заходи вперше були запроваджені минулого року.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на всі потяги, що курсують після 9 грудня, який було тимчасово обмежено у зв'язку з підготовкою до запуску залізничного експресу Київ - аеропорт "Бориспіль" і проведенням ремонту інфраструктури.

"Укрзалізниця" планує призначити близько 30 пар додаткових поїздів для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних і різдвяних свят.

Минулого року "Укрзалізниця" призначила 36 додаткових поїздів на зимові свята.