Мінінфраструктури не бачить загрози скорочення суднозаходів до українських портів через воєнний стан

На даний час існує можливість підвищення страховими компаніями вартості ризиків, що може позначитися на вартості фрахту для судновласників.

Міністерство інфраструктури України не бачить загрози скорочення кількості суднозаходів до морських торговельних портів України через введення воєнного стану в низці областей.

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Про це повідомив директор департаменту реформування і функціонування морського і річкового транспорту міністерства Олександр Басюк під час зустрічі з бізнесом, яка була організована Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

"Ми не бачимо загрози (зниження кількості суднозаходів до українських портів в цілому - УНІАН) у зв'язку з введенням воєнного стану", - повідомив Басюк.

Разом з тим, за його словами, на даний час існує можливість підвищення страховими компаніями вартості ризиків, що може позначитися на вартості фрахту для судновласників (плата за перевезення вантажів морським шляхом - УНІАН).

"Є Міжнародний кодекс захисту суден і портових споруд, ухвалений в рамках конвенції СОЛАС-74 - це звичайна міжнародна практика. Ми підвищуємо рівень охорони порту. Судно, яке заходить, відповідно, має свій рівень охорони. Десь, можливо, судно буде довше і пильніше перевірятися", - зазначив він.

У свою чергу, присутній на зустрічі міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що проблеми з суднозаходами до портів Азовського регіону можуть виникнути через грубе порушення Росією прав торгових суден на безперешкодний прохід Керченською протокою і Азовського моря.

"Є проблеми через незаконні зупинки торгових суден, які мають право безперешкодно проходити через Керченську протоку і акваторію Азовського моря ... Водночас у кожного порту - своя продукція. Тобто, перекинути продукцію з іншого регіону або перенаправити продукцію, яка поставляється з Маріуполя та Бердянська до Одеси, досить складно логістично", - підкреслив він.

Зараз, за словами міністра, перевалка вантажів у портах Азовського моря здійснюється безперешкодно.

"Надалі будемо відстежувати і реагувати. Ми моніторимо ситуацію в режимі онлайн, адже те, що зробила Росія 25 листопада, може повторитися в будь-яку секунду", - підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада ухвалила закон про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (№9338).

Президент Петро Порошенко повідомив, що введення воєнного стану стосується виключно низки областей України, які розташовані уздовж російського кордону, і Придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.