Мінінфраструктури не бачить загрози скорочення суднозаходів до українських портів через воєнний стан
Міністерство інфраструктури України не бачить загрози скорочення кількості суднозаходів до морських торговельних портів України через введення воєнного стану в низці областей.
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Про це повідомив директор департаменту реформування і функціонування морського і річкового транспорту міністерства Олександр Басюк під час зустрічі з бізнесом, яка була організована Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).
"Ми не бачимо загрози (зниження кількості суднозаходів до українських портів в цілому - УНІАН) у зв'язку з введенням воєнного стану", - повідомив Басюк.
Разом з тим, за його словами, на даний час існує можливість підвищення страховими компаніями вартості ризиків, що може позначитися на вартості фрахту для судновласників (плата за перевезення вантажів морським шляхом - УНІАН).
"Є Міжнародний кодекс захисту суден і портових споруд, ухвалений в рамках конвенції СОЛАС-74 - це звичайна міжнародна практика. Ми підвищуємо рівень охорони порту. Судно, яке заходить, відповідно, має свій рівень охорони. Десь, можливо, судно буде довше і пильніше перевірятися", - зазначив він.
У свою чергу, присутній на зустрічі міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що проблеми з суднозаходами до портів Азовського регіону можуть виникнути через грубе порушення Росією прав торгових суден на безперешкодний прохід Керченською протокою і Азовського моря.
"Є проблеми через незаконні зупинки торгових суден, які мають право безперешкодно проходити через Керченську протоку і акваторію Азовського моря ... Водночас у кожного порту - своя продукція. Тобто, перекинути продукцію з іншого регіону або перенаправити продукцію, яка поставляється з Маріуполя та Бердянська до Одеси, досить складно логістично", - підкреслив він.
Зараз, за словами міністра, перевалка вантажів у портах Азовського моря здійснюється безперешкодно.
"Надалі будемо відстежувати і реагувати. Ми моніторимо ситуацію в режимі онлайн, адже те, що зробила Росія 25 листопада, може повторитися в будь-яку секунду", - підсумував міністр.
Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада ухвалила закон про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (№9338).
Президент Петро Порошенко повідомив, що введення воєнного стану стосується виключно низки областей України, які розташовані уздовж російського кордону, і Придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.