Доходи «Укрзалізниці» за рік скоротилися майже до 50 млрд гривень

Згідно з прес-релізом відомства, зокрема, доходи від перевезень залізничним транспортом за зазначений період становили 43,1 млрд грн, що майже на 1,1 млрд грн, або на 2,6%, менше за показник 2013 року.

Витрати національного перевізника пасажирів і вантажів за підсумками минулого року також скоротилися порівняно з 2013 роком – на 2,2%, до 50,6 млрд грн. Зокрема, витрати на перевезення становили 40,5 млрд грн, що на 3,4% менше за показник 2013 року.

У повідомленні наголошується, що збитки «Укрзалізниці» від пасажироперевезень становлять майже 8 млрд грн, що на 15,9% більше за аналогічний показник 2013 року, зокрема збитки від перевезень у приміському сполученні досягли 3,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2014 року залізниці перевезли 390,1 млн тонн вантажів, що на 12,1% менше за показник 2013 року, і 440,1 млн. пасажирів, що на 8,9% менше 2013 року.

Читайте також«Укрзалізниця» цього року підвищить тарифи на проїзд у пасажирських поїздахУ 2013 році "Укрзалізниця" скоротила чистий прибуток порівняно 2012 роком на 38,4% - до 545,3 млн. грн з 885,45 млн грн.

У червні Кабінет міністрів України затвердив зведений фінансовий план «Укрзалізниці» на 2014 рік з чистим прибутком 634,6 млн грн.

У грудні 2014 року «Укрзалізниця» повідомила, що за підсумками року очікує отримати збитковий фінансовий результат у розмірі 284 млн грн через ситуацію на Донецькій залізниці, на території якої проходять бойові дії і велика частина якої контролюється російськими терористами.

Всього внаслідок бойових дій на сході України орієнтовно пошкоджено 1425 об'єктів залізничної інфраструктури, для відновлення яких, за попередніми підрахунками, необхідно 830,3 млн грн, з них залізничники відновили 686 об'єктів на суму близько 94 млн грн.