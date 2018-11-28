Протести "євробляхарів": заблокованими залишаються два пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною

Така ситуація спостерігається в напрямку пунктів пропуску «Малий Березний» та «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною.

Під'їзні шляхи до пунктів пропуску «Малий Березний» та «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною залишаються заблокованими. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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"Станом на 9:00 рух на цьому напрямку залишається складним. На всіх інших напрямках рух через державний кордон нормализовано і здійснюються заходи прикордонного контролю і пропуску через державний кордон учасників міжнародного руху", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники просять подорожуючих врахувати цю інформацію під час вибору маршруту прямування і вибирати оптимальний напрям руху.

Нагадаємо, 27 листопада власники автомобілів на єврономерах розблокували рух транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею.

Як повідомляв УНІАН, раніше власники автомобілів на єврономерах заблокували рух транспорту через пункти пропуску на державному кордоні.

Такі дії учасників міжнародного руху були викликані набуттям чинності в Україні нових законодавчих норм щодо легалізації ввезених з порушенням митного та податкового законодавства автомобілів з європейської реєстрацією.

25 листопада набули чинності закони України про внесення змін до Податкового та Митного кодексів про зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

З дня набрання чинності законом вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення на раніше ввезені автомобілі.

Однак особа, яка ввезла до України автомобіль у режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам.