В Україні створюють нову службу безпеки на транспорті

Міністерство інфраструктури очікує погодження положення про створення нового органу з безпеки на транспорті найближчим часом, повідомив під час брифінгу міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"Йде процес об'єднання «Укртрансінспекції» і «Укрморрічінспекції». Сподіваюся, що положення про нову інспекцію буде узгоджено протягом найближчого тижня. Ми проаналізували документ на предмет відповідності міжнародним конвенціям і європейському законодавству, спробували в ньому прибрати ті функції, які були надмірно забюрократизованими, прибрати ті пункти, які потенційно могли б призвести до корупції і проблем для автотранспортників, моряків та інших", - сказав Пивоварський.

Як повідомляв УНІАН, під час брифінгу міністр також прокоментував відставку голови «Укртрансінспекції» Валерія Черненка. За його словами, Черненко був звільнений у зв'язку з реорганізацією відомства і не мав шансів очолити нову структуру, керівником якої має стати людина «нової генерації».

21 січня голова «Укртрансінспекції» Валерій Черненко направив прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку заяву про відставку. Причиною свого звільнення Черненко назвав реорганізацію відомства і непрофесіоналізм керівництва Міністерства інфраструктури.

У той же день заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook написав, що Черненко подав заяву про відставку під час проведення Мінінфраструктури перевірки процедури видачі дозволів на вантажні перевезення, яка повинна була тривати до 23 січня.

У вересні 2014 року Кабінет міністрів почав реорганізацію Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) та Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) шляхом їх злиття та створення єдиного відомства Державної служби України з безпеки на транспорті.