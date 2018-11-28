Ціни на АЗС впали ще на 50 копійок

Середня роздрібна ціна бензину А-95 знизилася до 31,48 грн за літр.

Великі мережеві оператори АЗС ОККО і WOG в Україні з 27 по 28 листопада знизили ціни на бензини і дизельне пальне ще на 50 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Зокрема, в мережах національних операторів OKKO і WOG вартість усіх бензинів і ДП знизилася, до: А-92 – 31,99 грн, А-95 – 32,99 грн, А-95 Преміум – 33,99 грн, ДП – 32,49 грн. У свою чергу, ціна преміальних сортів ДП у операторів не змінилася – 33,99 грн/л.

На 20 копійок за літр ціни на ДП знизилися на заправках Shell. У мережі АЗС Sun Oil все пальне подешевшало на 40-50 копійок за літр.

Ціни на АЗС знижувалися і в регіонах. Зокрема, на 50 копійок за літр вартість нафтопродуктів зменшилася на АЗС рівненського «Оласа». На 30 копійок за літр бензини подешевшали на АЗС «Татнафти», на 10-20 копійок за літр – на заправках «Автотрансу». Також на 10 копійок за літр пальне знизилося на АЗС «Катрал Півдня» в Одеській області.

Згідно з інформацією UPECO, станом на 27 листопада середня ціна на пальне в Україні становила: А-92 – 30,35 грн/л, А-95 – 31,48 грн/л, А-95 Преміум – 32,65 грн/л, ДП – 31,22 грн/л і ДП Преміум – 32,60 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, ціни на заправках в Україні зростали з кінця серпня на тлі істотного зростання світових цін на нафту, які почали знижуватися в другій половині жовтня, потягнувши за собою роздрібні ціни на бензин і ДП в Україні.