У ніч проти 2 грудня повністю перекриють рух мостом Патона

В цей час на мосту проводитимуться першочергові ремонтні роботи.

У Києві в ніч проти 2 грудня буде закрито рух транспорту мостом ім. Є. О. Патона в обох напрямках.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на «Київавтодор».

Читайте такожБорису Патону 100 років: цікаві фактів із біографії людини-легенди (відео)

Зазначається, що 2 грудня з 00:00 до 05:30 рух перекриють у зв’язку із виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту.

У комунальній корпорації просить водіїв із розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.