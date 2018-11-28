У ніч проти 2 грудня повністю перекриють рух мостом Патона
13:15, 28 листопада 2018Транспорт/Зв'язок
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В цей час на мосту проводитимуться першочергові ремонтні роботи.
Рух транспорту мостом Патона в обох напрямках буде закрито / фото УНІАН
У Києві в ніч проти 2 грудня буде закрито рух транспорту мостом ім. Є. О. Патона в обох напрямках.
Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на «Київавтодор».
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Зазначається, що 2 грудня з 00:00 до 05:30 рух перекриють у зв’язку із виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту.
У комунальній корпорації просить водіїв із розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.
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