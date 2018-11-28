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У ніч проти 2 грудня повністю перекриють рух мостом Патона

13:15, 28 листопада 2018
Транспорт/Зв'язок
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Рух транспорту мостом Патона в обох напрямках буде закрито / фото УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на «Київавтодор».

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Зазначається, що 2 грудня з 00:00 до 05:30 рух перекриють у зв’язку із виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту.

У комунальній корпорації просить водіїв із розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.

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Теги: #міст Патона#перекриття руху транспорту