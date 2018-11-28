Через незаконні простої суден в Азові з вини Росії дорожчають морські перевезення

На даний час є проблеми у зв'язку з незаконними зупинками Росією торгових суден, які проходять через Керченську протоку і акваторію Азовського моря.

Міністерство інфраструктури України занепокоєне подорожчанням морських поставок вантажів внаслідок простоїв торгових суден в Азовському морі через незаконні дій Росії.

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Як повідомив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян, на даний час є проблеми, пов'язані з незаконними зупинками торгових суден, які мають право безперешкодно проходити через Керченську протоку і акваторію Азовського моря.

«Ми розуміємо, що простої суден збільшують вартість фрахту для судновласників і компаній, які поставляють свою продукцію з портів Маріуполя і Бердянська в країни ЄС ... Ми бачимо чітко, що йде подорожчання поставок, і це нас турбує, оскільки це не лише Україна платить, а й європейські платники податків, через те, що росіяни хочуть поплавати на човнах», - сказав міністр.

Він також додав, що події в портах Азовського моря відслідковуються в режимі онлайн з метою оперативного реагування на будь-яку позаштатну ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство інфраструктури України повідомило про те, що не бачить загрози скороченню кількості суднозаходів до морських торговельних портів України через введення воєнного стану.

26 листопада Верховна Рада ухвалила закон про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (№9338).

Президент Петро Порошенко повідомив, що введення воєнного стану стосується виключно низки областей України, які розташовані уздовж російського кордону і Придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

За словами президента, військовий стан у 10 областях України діятиме до 26 грудня.