"Укрпошті" доручено посилити контроль за поштовим обміном з Росією

За словами голови "Укрпошти", затримок з доставкою між регіонами, в яких немає військовий стан і тими, де воно є, не буде.

Національний поштовий оператор "Укрпошта" посилить контроль за поштовою кореспонденцією та доставкою посилок з/в Росію.

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Про це УНІАН повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Ми продовжуємо виконувати всі зобов'язання України в рамках Всесвітнього поштового союзу, які включають в себе міжнародний поштовий обмін", - сказав гендиректор.

Смілянський уточнив, що, незважаючи на відсутність обмежень на поштову зв'язок з РФ, "Укрпошта" отримала доручення посилити контроль за поштовими перевезеннями з країною-агресором.

"Ми посилюємо контроль за цими перевезеннями, але обмежень немає. Це спільні заходи з правоохоронними органами", - уточнив Смілянський.

За його словами, затримок з доставкою між областями, в яких не діє військовий стан і тими, де воно є, не буде.

"На сьогодні ми не передбачаємо затримок, крім випадків пов'язаних з погодними умовами", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів.

Законом визначено, що воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

28 листопада Порошенко підписав закон про затвердження указу Про введення воєнного стану в Україні".

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів переказів, а також доставляє понад 83 мільйони пенсій.