Пункти пропуску на західному кордоні працюють у штатному режимі - ДПСУ

Також наголошується, що всі під'їзні шляхи, що ведуть до пунктів пропуску, які були перекриті учасниками акції на автомобілях іноземного реєстрації, повністю розблоковано.

Всі пункти пропуску на ділянці західного кордону України працюють у штатному режимі.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зокрема, повідомляється, що всі під'їзні шляхи, що ведуть до пунктів пропуску, які були перекриті учасниками акції на автомобілях іноземної реєстрації, повністю розблоковано.

В ДПСУ зазначають, що зараз "робота всіх пунктів пропуску на ділянці західного кордону нормалізована. Заходи щодо прикордонного контролю і пропуску через державний кордон учасників міжнародного руху співробітники Держприкордонслужби здійснюють в установленому порядку".

Як повідомляв УНІАН, учасники акції на автомобілі з іноземною реєстрацією блокували під'їзні шляхи до пунктів пропуску на ділянці західного кордону. Одночасно ними блокувалися близько десяти пунктів пропуску на державному кордоні, що призвело до заторів і значно ускладнило перетин кордону учасниками міжнародного руху.