Стало відомо, хто очолив наглядову раду "Київстару"

"Київстар" призначив головою наглядової ради компанії головного операційного директора VEON.

Один з найбільших українських операторів мобільного зв'язку "Київстар" призначив головою спостережної ради компанії головного операційного директора VEON Ltd. (Нідерланди) Йонсена Кьелль Мортена замість призначеного в червні поточного року фінансового директора VEON Тронда Едегорда Вестлі, йдеться в повідомленні оператора в системі розкриття інформації НКЦБФР.

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Про це повідомляється в системі розкриття інформації НКЦБФР.

"26.11.2018 року Наглядовою радою емітента на підставі ст. 54 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту емітента прийнято рішення про обрання Йонсена Кьелль Мортена на посаду Голови Наглядової ради ПРАТ "Київстар". Пакетом акцій, часткою у статутному капіталі емітента не володіє", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що обгрунтуванням для змін є необхідність обрання голови наглядової ради згідно із Статутом емітента.

"Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду обраний на термін з 26.11.2018 року до 16.11.2021 року", - вказується в повідомленні.

На сайті компанії зазначається, що 16 листопада загальними зборами акціонерів емітента було прийнято рішення про припинення повноважень Тронда Едегорда Вестлі в якості члена наглядової ради емітента, що тягне за собою автоматичне припинення повноважень голови наглядової ради емітента.

Довідка УНІАН. "Київстар" – український оператор телекомунікацій, який надає послуги зв'язку і передачі даних на основі широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 3G. Послугами оператора користуються понад 26 млн абонентів.

Акціонери "Київстару" – міжнародна група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції групи перебувають у вільному обігу на фондовій біржі NASDAQ, Нью-Йорк і Euronext, Амстердам.