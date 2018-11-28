Росія заблокувала українські порти в Азовському морі - Мінінфраструктури

Українські порти Азовського моря Маріуполь та Бердянськ фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу і виходу суден.

Станом на вечір 28 листопада 2018 року рух через Керченську протоку здійснюється тільки в напрямку російських портів на Азові.

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Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в Facebook.

"Українські порти Азовського моря Маріуполь та Бердянськ фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу і виходу суден", – зазначив він.

В очікуванні на вхід в Азовське море знаходяться 18 кораблів: чотири прямують у порт Бердянська, 14 – в порт Маріуполя.

На вихід з Азовського в Чорне море стоять три судна з порту Бердянська та шість – з порту Маріуполя. Ще вісім кораблів стоять біля причалів в портах.

"Всього заблокованими стоять 35 кораблів... Дії російської сторони свідчать про цілеспрямовану ескалацію ситуації в Азовському морі і дестабілізацію регіону. Мета очевидна – блокування роботи українських портів в акваторії Азовського моря і поступове витіснення України з наших законних територій, закріплених нормами міжнародного права", – підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство інфраструктури України повідомило про те, що не бачить загрози скорочення кількості суднозаходів у морські торговельні порти України внаслідок введення воєнного стану.

26 листопада Верховна Рада ухвалила закон про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (№9338). Президент Петро Порошенко повідомив, що введення воєнного стану стосується виключно низки областей України, які розташовані вздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів. За словами президента, воєнний стан в 10 областях України діятиме до 26 грудня.