Українські АЗС знизили ціни на автогаз: скільки коштує заправити авто

Літр бензину А-95 коштує понад 31 гривню.

На українських АЗС трохи здешевшав автогаз, а середні ціни на бензин та дизпальне залишилися стабільно високими.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

Літр бензину категорії А-95 сьогодні, 29 листопада, вранці коштує в середньому 31,24 гривні. Залежно від заправок ціна на це пальне коливається від 28,99 гривні до 33,49 гривні. Тобто зекономити чи переплатити можна до 4,55 гривні.

Літр дизельного палива обійдеться водіям у середньому в 30,99 гривні. Ціни на АЗС різняться від 28,99 гривни до 32,99 гривні.

Газ для автомобілів коштує в середньому 14,42 гривні. Мінімальна вартість на мережевих АЗС - 12,24 гривні, максимальна - 16,59 гривні.

Як повідомляв УНІАН, через тіньові АЗС бюджет України може втратити 10 мільярдів гривень. З порушеннями працює щонайменше 1,5 тисячі заправок. Обсяг реалізації пального через нелегальні пункти, що працюють без дозвільної документації, на місяць складає близько 40 тисяч тонн. Тіньовий ринок у сегменті дизельного палива досягає 20%, скрапленого газу - від 30 до 50%.