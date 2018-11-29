Радіостанція "Армія FM" почне мовлення в столиці та двох великих містах

У Києві радіостанція почне працювати на хвилі 94,6 FM.

Державна військова радіостанція "Армія FM", яка перебуває у віданні Міністерства оборони, отримала ліцензію на мовлення в трьох великих містах - Києві, Вінниці та Житомирі.

Читайте такожКвота україномовних пісень на радіо зросла до 35%

Рішення про видачу ліцензій було прийнято на засіданні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

"Вперше є державна військова радіостанція, і вона почне працювати у великих регіонах України", - зазначив член Нацради Сергій Костинський в ході засідання.

У Києві радіостанція "Армія FM" почне працювати на хвилі 94,6 FM.

Довідка. УНІАН. "Армія FM" - українська державна військова радіостанція. Почала працювати в тестовому режимі 1 березня 2016 року. Віщає в мережі Інтернет та через супутник, в деяких містах - також в FM-діапазоні. Перша радіостанція, організована і підтримувана Міністерством оборони України. На даний момент військове радіо працює у дванадцяти населених пунктах на підконтрольній території Донецької та Луганської областей - Волноваха, Гірник, Костянтинівка, Краматорськ, Новоайдар, Новотошківське, Маріуполь, Очеретине, Покровськ, Слов'янськ, Станиця Луганська, Щастя.