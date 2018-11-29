Audi презентувала свій другий електрокар, який націлився на конкуренцію з Tesla (фото, відео)

Серійна версія електричного седана надійде в продаж у найближчі два роки.

Вчора пізно ввечері в рамках автосалону в Лос-Анджелесі був представлений концепт електромобіля Audi e-tron GT, який став другим представником електричного сімейства Audi після электрокроссовера Audi e-tron.

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Серійна версія електричного седана, який націлився на конкуренцію з Tesla Model S, надійде в продаж у найближчі два роки, повідомляє itc.ua.

Виробник називає Audi e-tron GT «чотиридверним купе з пропорціями класичного Gran Turismo», але це визначення не повинно вводити в оману — за габаритами і розмірами салону це швидше повноцінний седан/ліфтбек з округленим до задньої частини дахом для отримання більш спортивного силуету.

Довжина автомобіля становить 4,96 метра, колісна база — 2,90 метра, ширина — 1,96 метра, висота — 1,38 метра. Корпус виконаний з використанням різних легких матеріалів, включаючи алюміній і вуглеволокно, посилених надміцною сталлю. Над його розробкою фахівці Audi працювали в тісному співробітництві з інженерами Porsche, розробивши спільний проект Premium Platform Electric (PPE).

Електромобіль Audi e-tron GT оснащується двома електродвигунами, розміщеними на передній і задній осі, які забезпечують повний привід. Електронна система керування забезпечує роздільне управління тягою для кожного з чотирьох коліс для кращої керованості. Сумарна потужність пари електродвигунів становить 590 к. с. (434 кВт), що дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,5 секунди і набирати 200 км/год за 12 секунд. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 240 км/год.

Батарея ємністю 90 кВтг встановлена в підлозі між передньою і задньою віссю, що забезпечує максимально низький центр ваги. Запас ходу Audi e-tron GT від повного заряду становить 400 км (248,5 миль) за вимірювального циклу WLTP. При цьому фірмова система рекуперації здатна збільшити цей показник ще на 30%, якщо водій буде дотримуватися економічного стилю водіння. За рекуперацію відповідають і електродвигуни і електрогідравлічні гальма, що дозволяє «повертати» частину енергії в батарею під час кожного гальмування, скидання швидкості, руху вниз по схилу і т. д.

Акумуляторна батарея здатна працювати зі швидкісною зарядкою з напругою 800 В, набираючи 80% заряду за 20 хвилин зарядки — цього вистачить для того, щоб проїхати ще 320 км (200 миль). Електромобіль також підтримує бездротову індукційну систему Audi Wireless Charging, а також звичайну побутову зарядку від розеток електроживлення потужністю 11 кВт.

Центральна панель виконана в стилі, типовому для спортивних автомобілів Audi — кокпіт зосереджений на водія, управління здійснюється за допомогою сенсорних дисплеїв з тактильною віддачею і фізичних перемикачів. Весь салон оброблений «веганскими» матеріалами, тобто використовуються виключно синтетичні та перероблені види, включаючи тканини, шкірозамінник і т. д. Обсяг заднього багажника становить 450 літрів, переднього — ще 100 літрів.

Виробництво серійної версії електромобіля Audi e-tron GT почнеться в кінці 2020 року, продажі стартують на початку 2021 року, ціни поки не оголошуються, але напевне вони будуть вищими, ніж у першої моделі лінійки Audi e-tron з цінником від $75 тис. і вище.

Всього ж до 2025 року Audi збирається представити 12 повністю електричних моделей в усіх сегментах, починаючи з компактного і закінчуючи повнорозмірним, а також довести їх частку у своїх продажах до однієї третини. Крім седана і кросовера очікуються звичні для фанатів бренду версії кузовів Avant і Sportback.