Автосалон в Лос-Анджелесі: 10 головних новинок (фото)

Нова Mazda3, чергова інкарнація Porsche 911, гігантський Lincoln, великі кросовери Hyundai, електрокар Audi та інші новинки мотор-шоу.

В американському Лос-Анджелесі відкрився щорічний міжнародний автосалон. Офіційно виставка відкриє двері для широкої публіки в п'ятницю, 30 листопада.

Традиційно представники компаній та журналісти змогли першими побачити нові моделі світових виробників. Експерти Autonews назвали найактуальніші новинки нинішнього автосалону.

Mazda3

Седан і хетчбек виглядають дуже скульптурно, але останній з його величезною задньою стійкою ще й на подив спортивний. А ще машина отримала повний привід, який став великою рідкістю в гольф-класі.

Дволітровий силовий агрегат еволюціонував у сімейство SkyActive-X, який фактично поєднує принципи роботи дизельних і бензинових моторів. А ще він працює за схемою mild hybrid з компактним електромотором, що обіцяє економію 20-30%. Решта — знайомі мотори SkyActive-G робочим об'ємом 1,5, 2,0 і 2,5 літра. Трансмісії — шестиступінчаста «механіка» або «автомат» аналогічного діапазону.

Toyota Corolla

Формально Corolla не новинка, але в Штати японці привезли седан з гібридною силовою установкою. Система запозичена у моделі Prius: 1,8-літровий бензиновий двигун, два електромотори-генератори, варіатор, а також комплект нікель-металогідридних акумуляторів під задніми сидіннями. Сумарна віддача агрегатів становить 122 кінські сили. Водієві доступно три режими їзди: Eco, Normal і Sport.

Серед інших відмінностей — 15-дюймові колеса з низьким опором коченню, а також набір допоміжних систем Safety Sense з адаптивним круїз-контролем, системою попередження фронтальних зіткнень, функцією дотримання рядності руху та системою розпізнавання дорожніх знаків.

Lincoln Aviator

Величезний Aviator — це не найбільша модель Lincoln в сегменті SUV. Новинка займе місце на сходинку нижче моделі Navigator і має на меті скласти конкуренцію європейським кросоверам преміум-сегменту Audi Q7 і Volvo XC90. Від весняного концепт-кару серійний кросовер відрізняється лише в деталях. Фари світлодіодні, а тонкі задні ліхтарі, як і на прототипі, об'єднані суцільною горизонтальною смугою стоп-сигналу.

Єдина трилітрова «шістка» з двома турбінами розвиває 400 к. с. і стикується з 10-ступінчастим «автоматом». Пізніше з'явиться гібридний агрегат віддачею 450 к. с. Адаптивна підвіска працює разом з фронтальною камерою, яка сканує дорожнє покриття. На вибір — задній або повний привід. Крім Штатів, Aviator продаватиме в Китаї.

Honda Passport

Ім'я Passport, яким нарекли новий великий кросовер, вже було в портфоліо марки Honda в 1990-х роках. Тепер це машина довжиною 4826 мм з базою розміром 2794 мм, тобто в модельній лінійці Passport займе місце між кросоверами CR-V і Pilot. В основі — агрегати того ж Pilot, тобто 3,5-літровий мотор V6 потужністю 283 к. с. з 9-ступінчастим «автоматом» і повним приводом, який може перекидати на задню вісь до 70% крутного моменту.

Всередині — два ряди сидінь, багажник об'ємом від 1166 до 2205 л і медіасистеми з восьмидюймовым екраном з функцією кругового огляду. А ще він досить незвично виглядає і має дуже значний пластиковий обвіс по всьому периметру кузова.

Porsche 911

Модель восьмого покоління, як це повелося, не сильно відрізняється зовні, оскільки побудована на модернізованому шасі попередника. Візуально найпомітнішою зміною можна назвати нові фари з матричними світлодіодами. Але алюмінію стало більше, капот тепер довший.

У Лос-Анджелесі представили модифікації 911 Carrera S та 911 Carrera 4S. Трилітровий шестициліндровий опозитник в черговий раз модернізований і видає 450 к. с., що на 30 сил більше за попередника. Альтернатива 8-ступінчастому «роботу» — 7-діапазонна «механіка». Розгін до «сотні» займає 3,7 сек., або 3,6 сек. у повнопривідної версії, максимальна швидкість перевищує 300 км на годину. А ще новий 911-й має спеціальний режим для їзди по мокрому покритті.

Audi e-tron GT

Майбутній електроліфтбек Audi e-tron GT, який існує поки у вигляді концепту, пророкують у конкуренти Tesla Model S. Модель візуально нагадує Audi A7 Sportback, але виглядає футуристично. Технічної інформації поки мінімум, але, швидше за все, e-tron GT ділить платформу з Porsche Taycan.

Німці обіцяють, що електроліфтбек набиратиме «сотню» швидше, ніж за чотири секунди, а максимальний запас ходу без підзарядки становитиме 400 кілометрів. Серійне виробництво Audi e-tron GT буде запущено в 2020 році.

Rivian R1T

Електричний «пікап для пригод», як його називають творці, — дітище американського стартапу Rivian. Проба пера вийшла немаленькою, 5475 мм довжини і 2015 мм ширини, а розмір колісної бази дорівнює 3450 мм. Автомобіль здатний взяти на борт п'ять осіб і до 800 кг вантажу, а ще він має автопілот третього рівня.

Rivian R1T отримав пневматичні амортизатори, які дозволяють змінювати дорожній просвіт від 200 до 340 мм. В кожному з коліс встановлено по 200-сильному електромотору. У топовій комплектації з батареями на 180 кВт·год сумарна віддача агрегатів становить 765 к. с. і 1120 Н·м, а це значить, що «сотню» пікап набирає за три секунди. Заявленого запасу батарей повинно вистачити на 650 км. Поставки повинні початися в кінці 2020 року.

Hyundai Palisade

У лінійці марки Palisade займе місце подовженого семимісного Santa Fe, але це дійсно зовсім інша модель. Зовнішність — мікс нового Santa Fe і концепт-кару HDC-2 Grandmaster. У салоні — три ряди сидінь і незвичайний селектор управління трансмісією без традиційного важеля. А ще — дисплей приладів, візуально об'єднаний в одному корпусі з сенсорним дисплеєм медіасистеми.

Кросовер буде пропонуватися з 3,3-літровим наддувним агрегатом V6 потужністю близько 300 к. с. Пізніше з'явиться гібридна установка з мотором V6 3,5 і електромоторами сумарною віддачею близько 400 сил.

Kia Soul

Корейський псевдокроссовер став трохи крупнішим за попередника, але не втратив статус молодіжного. У центрі панелі з'явився великий екран, а якість обробки претендує на преміальність. Крім того, Soul тепер може бути «позашляховим» у виконанні X-Line або «спортивним» серії GT Line.

Зовні новий Soul багато в чому нагадує концептуальний Trail'ster зразка 2015 р., але виглядає більш приземлено. Нова платформа передбачає повний привід, але така модифікація поки не обіцяна. Анонсовані тільки бензинові мотори об'ємом 1,6 і 2,0 л, включаючи наддувні, але вже наступного року корейці представлять чисто електричний Soul з запасом ходу близько 300-350 км.

Jeep Gladiator

Jeep теж відродив історичне ім'я — пікап з назвою Gladiator в модельному ряду вже був. Але тепер це машина на базі актуального Wrangler, яка повинна володіти такою ж прохідністю і не меншими можливостями для буксирування. Пікап може взяти на борт 725 кг і тягнути причіп масою 3,5 тонни.

Новинка отримає 3,6-літровий бензиновий двигун Pentastar V6 потужністю 285 к.с. і 8-ступінчастий «автомат», альтернативою якому стане 6-діапазонна «механіка». Ще один варіант — трилітровий дизель. Автомобіль буде доступний з жорстким або м'яким доладним верхом. Випуск моделі почнеться наступного року.