Сьогодні запустять експрес до "Борисполя" - прем'єр

Від затвердження проекту урядом до запуску першого поїзда пройшло лише дев'ять місяців.

Залізничний експрес, який має з'єднати вокзал "Київ-Пасажирський" з найбільшим міжнародним аеропортом України "Бориспіль", буде запущений сьогодні, 30 листопада.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Сьогодні запускаємо залізничний експрес з центру Києва в аеропорт "Бориспіль". Проект реалізували дуже швидко. Від затвердження урядом до запуску першого поїзда пройшло лише дев'ять місяців. Тепер можна без проблем прогнозувати час на дорогу до аеропорту – 35 хвилин від залізничного вокзалу в "Бориспіль", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року Кабмін підтримав розроблений "Укрзалізницею" проект будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення "Бориспіль". Згідно з проектом будівництва, лінія пройде від вокзалу "Київ-Пасажирський" через станцію "Видубичі" до терміналу D аеропорту "Бориспіль". Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин. Спочатку планували вкластися в 600-800 мільйонів гривень.

Як очікується, запуск швидкісного сполучення не тільки істотно спростить дорогу в аеропорт міста і до міста з аеропорту, але також розвантажить ключові міські магістралі.

Останній раз з'єднати аеропорт "Бориспіль" з Києвом намагалися в 2011 році. Україна у 2011-2012 роках досягла угоди з "Ексімбанком Китаю про фінансування низки проектів. Згідно з умовами одного з них, для реалізації проекту "Повітряний експрес" "Ексімбанк" Китаю повинен був надати Україні кредит у розмірі 372 мільйони доларів. У вересні 2014 року керівництво Мінінфраструктури заявило, що під приводом реалізації проекту "Повітряний експрес", який курує на той момент головою Держінвестпроекту Владиславом Каськівим, зникли 50 мільйонів доларів кредиту. Після цього в міністерстві проект у первісному вигляді назвали "безперспективним" і почали переговори про його переформатування.