Експрес Київ-Бориспіль зламався на другий день після запуску (відео)

За словами водія експресу, виникла проблема із двигуном — поїзд не заводиться.

Швидкісний експрес із Києва до аеропорту «Бориспіль» зламався наступного дня після його запуску.

Про це повідомляє Громадське з місця події.

«Ми виїхали об 11:01 з вокзалу, мали прибути через 37 хв (об 11:38 – ред), але досі на підїзді. До аеропорту 5 км і ось уже 12:15, а ми досі стоїмо», - розповів кореспондент Василь Пехньо.

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За словами водія експресу, виникла проблема із двигуном — поїзд не заводиться.

Провідниця експресу повідомила пасажирів, що за хвилин 20-30 приїдуть буксирувати поїзд до аеропорту.

«У мене рейс о 12:45 в Доху в Катар, з Катару в Австралію. Через затримку потяга я не зможу вилетіти. Це якесь свавілля» - розповів Данило, один із пасажирів потяга.

Аби встигнути на рейси, деякі пасажири вискочили з потяга.

«Мій рейс відправляється за годину. Хто компенсуватиме мені втрати? Хто купуватиме новий квиток. Ми застрягли тут. Я не встигну на свій літак. Я певен, що ніхто нічого не компенсує мені. Вони мали враховувати графік вильоту рейсів. Якщо вони знали, що є якісь проблеми, вони мали організувати трансфер для пасажирів до аеропорту ще на першій зупинці, але цього не сталося і ось ми тут. А мій літак відправляється о 13:10, за 55 хв, тож у мене немає шансів встигнути», - розповідає австрієць Мартін, який сьогодні планував повернутися додому у Відень.

Експрес Київ-Бориспіль зламався на другий день після запуску — за словами водія, виникла проблема із двигуном поїзд не заводиться Пасажири, які спізнюються на свої рейси, зійшли з потяга pic.twitter.com/VsBG0ZOmKQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 1, 2018

Глава Укрзалізниці Євген Кравцов вранці 1 грудня радив людям їхати в аеропорт експресом, аби уникнути заторів.

«Є порада: якщо збираєтесь в аеропорт — то їхати треба лише «Kyiv Boryspil Express». Ціна від сантиметрів снігу на дорогах не залежить — фіксовані 80 грн. Таксисти сьогодні просять у 5 разів дорожче — від 400. Почніть подорож не у заторах», — писав він.

Нагадаємо 30 листопада у Києві запустили перший експрес до Борисполя.

Раніше стало відомо, що експрес Київ-Бориспіль курсуватиме між залізничним вокзалом Києва Київ-Пасажирський та аеропортом Бориспіль цілодобово.

Інтервал між рейковими автобусами становитиме близько 1 години, однак зранку та ввечері його зменшать до 27-44 хвилин. Дорогою експрес робитиме лише одну двохвилинну зупинку на вокзалі «Дарниця».