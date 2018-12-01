Технічна несправність у потязі Kyiv Boryspil Express виникла через негоду - "Укрзалізниця"

Вчора «Укрзалізниця» запустила швидкісний експрес-потяг Kyiv Boryspil Express між вокзалом «Київ-Пасажирський» та міжнародним аеропортом «Бориспіль».

У держкомпанії «Укрзалізниця» пояснили, що технічна несправність у потязі Kyiv Boryspil Express виникла через негоду.

Про це прес-служба «Укрзалізниці» повідомляє у Facebook.

«Негода випробовує всіх транспортників. Сьогодні поїзд 830 сполученням ст. Київ-Пасажирський – ст. Бориспіль-аеропорт о 11.58 на 19 км маршруту попросив допоміжний поїзд. Такий був відправлений зі ст. Київ-Пасажирський о 12.00. Про ситуацію, що склалась, було оперативно повідомлено відповідні служби аеропорту «Бориспіль», щоб забезпечити посадку на рейси пасажирів, що перебували у поїзді», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі поїзд прибув до пункту призначення.

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Також у прес-службі компанії вибачилися і пообіцяли розслідувати інцидент детальніше.

«Просимо вибачення у пасажирів за незручності. Укрзалізниця детально розслідує причини технічної несправності, що виникла, та докладе максимум зусиль для неповторення прикрої ситуації.

Змушені також вчергове нагадати пасажирам, що у погодних умовах, що склалися, свої поїздки слід планувати завчасно та брати до уваги можливі форс-мажорні обставини», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНИІАН, вчора, 30 листопада, «Укрзалізниця» запустила залізничний експрес Kyiv Boryspil Express між вокзалом «Київ-Пасажирський» та міжнародним аеропортом «Бориспіль». Придбати квитки на експрес можна в залізничних касах і кіосках самообслуговування. Залізничне сполучення між столицею і аеропортом функціонуватиме в режимі 24/7.

Маршрут потяга проходить від вокзалу «Київ-Пасажирський» через станцію «Дарниця» до терміналу D аеропорту «Бориспіль». Спочатку планувалося, що потяг буде зупинятися і на станції «Видубичі». Розрахунковий час у дорозі - 35 хвилин.