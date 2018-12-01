У Києві вночі буде закрито рух транспорту мостом Патона

На мосту проводитимуться першочергові ремонтні роботи.

У Києві вночі буде закрито рух транспорту мостом ім. Патона в обох напрямках.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

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Зазначається, що 2 грудня з 00.00 до 05.30 рух перекриють у зв’язку із виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту.

У комунальній корпорації просить водіїв із розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.

Раніше стало відомо, що цьогоріч Україна виділила на дороги рекордні 50 мільярдів.